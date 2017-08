'Excelsior haalt Amerikaan terug naar de Eredivisie'

Excelsior bevestigde zondag dat er een defensieve aanwinst op komst is, maar een naam wilde men nog niet onthullen. RTV Rijnmond weet dat het om Shane O'Neill gaat.



De Amerikaanse centrumverdediger tekent voor één jaar in Kralingen, met de optie voor nog een jaar. O'Neill moet dan nog wel de medische keuring door zien te komen. Overigens kwam hij vorig seizoen nog uit voor het gepromoveerde NAC Breda.



O'Neill is een 25-jarige verdediger van Apollon Limasol uit Cyprus, dat hem dus eerder aan NAC Breda verhuurde. Bij de Brabanders kwam de in Ierland geboren Amerikaan 25 wedstrijden in actie. Vijf jaar geleden debuteerde hij namens de Colorado Rapids in de Jupiler League.



Excelsior zoekt ook nog een doelman en een aanvaller.