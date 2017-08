El Ahmadi: "Misschien als ik 24, 25 jaar was geweest..."

Karim El Ahmadi mag maandagavond de Nederlandse Gouden Schoen in ontvangst nemen. De aanvoerder van Feyenoord werd op basis van het voorbije seizoen verkozen tot dé uitblinker in de Eredivisie.



"Ik ben enorm trots dat ik hem heb gewonnen dit jaar", laat de middenvelder weten aan FOX Sports. "Het was een droom van mijn om kampioen te worden en de Gouden Schoen te winnen en nu gebeurt het in één jaar. Dat ik het ben geworden, daar ben ik enorm vereerd mee."



De meeste winnaars komen in aanmerking voor een stap hogerop. El Ahmadi ook? "Misschien dat als ik 24, 25 jaar was geweest het anders zou zijn geweest, maar mijn intentie is sowieso om hier te blijven en om meer prijzen te pakken met Feyenoord. Want ééntje smaakt natuurlijk naar meer."