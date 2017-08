"Per goal ging er twintig tot dertig procent inzet af"

Op bezoek bij Vitesse kreeg NAC Breda een duidelijke les in Eredivisie-voetbal. Zondag won PSV met dezelfde cijfers van de promovendus (1-4), maar ditmaal zag trainer Stijn Vreven voldoende lichtpuntjes om op voort te bouwen.



"In het eerste uur speelden we met veel druk, maar we moeten wel wennen aan het tempo. We houden het nog niet negentig minuten vol", stelt de Belg op de clubwebsite. "Ik heb veel goede dingen gezien, maar we moeten nog veel leren. We moeten leren met tegenslag om te gaan."



Vreven baalde wel van de reactie op tegendoelpunten. "Per goal ging er twintig tot dertig procent inzet bij de spelers af en dat moeten we tegenaan. Vrijdag wacht Sparta en dat is een zespuntenwedstrijd. Met de twaalfde man erachter moeten dat de wedstrijden zijn waarin we punten kunnen pakken."