Het is algemeen bekend dat er veel rivaliteit bestaat tussen Ajax en Feyenoord. Uitsupporters zijn al jaren niet meer welkom bij onderlinge wedstrijden. Het is maar de vraag of dat in de toekomst weer op een normale manier mogelijk is als zelfs kleine kinderen al op deze manier worden 'misbruikt'.





