Cocu uit kritiek: "Daar zag je maar een sprankje van"

PSV-trainer Phillip Cocu is blij met de 1-4 overwinning op NAC Breda. De Eindhovenaren sloegen in de tweede helft toe in het Rat Verlegh Stadion, waar de ploeg nog wel even wankelde.



"Na de tegenslag van de 1-1, wat op z'n minst weer een discutabele penalty is, kwamen zij toch weer terug in de wedstrijd met de steun van het publiek", vertelde Cocu aan FOX Sports. "Toen hadden we het wat lastiger, maar na rust hebben we echt een tandje bijgeschakeld. In de laatste twintig minuten kon NAC het echt niet meer belopen. We hebben het toen op een heel goede manier afgemaakt."



Cocu zag het centrale duo Derrick Luckassen en Nicolás Isimat-Mirin worstelen. "Die hebben wel betere wedstrijden gespeeld. Vooral in de duels als in de opbouw was het matig." Ook Gastón Pereiro viel hem tegen. "Vandaag was een typische wedstrijd. Hij mag spelen op een plek die hij ambieert, krijgt zijn kans en dan zie je 'm niet. Hij heeft zoveel kwaliteiten, maar daar zag je maar een sprankje van."