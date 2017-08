Van de Looi grijpt hard in: "Uiteraard is hij boos"

Willem II had gehoopt op een mooi resultaat bij FC Utrecht, maar al na zeven minuten stond de uiteindelijke eindstand op het scorebord: 2-0. Trainer Erwin van de Looi is dan ook niet blij met zijn ploeg.



"We verloren zo'n beetje alle duels", sombert Van de Looi tegenover Omroep Brabant. "Het plan was vooraf duidelijk, maar als je achterin je duels niet wint en elkaar geen rugdekking geeft... ja, dan word je geslacht in het eerste deel van de wedstrijd."



Binnen twintig minuten slachtofferde hij Daniel Crowley, die daar niet blij mee was. "Het was niets persoonlijks. Ik heb hem nog niet gesproken, maar uiteraard is hij boos. Ik had er ook tien spelers vanaf kunnen halen, er moest gewoon iets gebeuren. We maakten deze keuze om niet nog verder overlopen te worden."



Uitgerekend nu staat Feyenoord-uit op het programma. Aanvoerder Jordens Peters in het Brabants Dagblad. "Maar er is zeker perspectief. We hebben best wel voetballend vermogen. Allen je moet als team beseffen dat je eerst moet knokken en dat pas daarna het voetbal komt. Niet andersom."