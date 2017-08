Faber baalt: "Dus dan moet je hem hebben"

Het woord 'crisis' viel donderdagavond bij Ajax en dus rook FC Groningen kansen om eindelijk weer eens een resultaat te boeken in Amsterdam. In de praktijk kwam dat totaal niet tot uiting: 3-1.



"Dit is niet zoals we kunnen voetballen", somberde Faber tegenover FOX Sports. "Zeker in de eerste helft kwamen we totaal niet in ons spel. Er werd niet scherp genoeg verdedigd, waardoor we iets te veel ruimte weggaven tussen de linies en daar hebben zij goed gebruik van gemaakt."



Zo baalt de Groningen-trainer vooral van de openingstreffer van Klaas-Jan Huntelaar. "Misschien hadden we al eerder druk moeten zetten op Ziyech. Ik heb het nog niet terug gezien, maar in het centrum van de zestien moet je altijd één op één staan. Dus dan moet je hem hebben, hij kon nu vrij inkoppen."



Faber was na afloop realistisch. "Ajax was gewoon beter vandaag."