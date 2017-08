PSV rekent af met 'angstgegner' NAC Breda, Lozano scoort weer

In de aanloop naar het duel werd NAC meermaals als 'angstgegner' en ook zeker een lastige horde voor PSV aangeschreven, maar uiteindelijk wonnen de Eindhovenarenn toch vrij simpel in het Rat Verlegh Stadion.



De score werd al vroeg geopend door de sterk spelende Steven Bergwijn, maar vlak voor rust kwam NAC plots langszij. Een vrij makkelijk gegeven penalty na een overtreding van Luckassen op Thierry Ambrose, werd door laatstgenoemde ook benut: 1-1.



Na rust begon NAC weer fel, maar het was PSV dat uiteindelijk simpel naar de zege uitliep. Via goals van aanwinsten Marco van Ginkel en Hirving Lozano werd het 3-1, het slotakkoord was voor Jorrit Hendrix weggelegd: de linkspoot schoot met een beheerste schuiver in de laatste tien minuten nog raak.



PSV lijkt het dus toch aardig op orde te hebben met twee zeges in de eerste twee duels in de Eredivisie.