Jones: "Deal with it, shut up and win the game"

Voorafgaand het duel ging het veel over de slechte vorm van Feyenoord op kunstgrasmatten. Doelman Brad Jones, die terugkeerde van een rugblessure, wil er na afloop van de nipte 0-1 zege niet al te veel over kwijt.



Al moet de Australiër erkennen dat hij weinig profijt merkte aan het feit dat de gras voor het duel nog werd besproeid. "Als het weer zoals vandaag is, droogt dat snel weer op. Je moet er gewoon aan wennen en onthouden wat je komt doen", wordt Jones geciteerd door RTV Rijnmond.



"Er wordt veel gesproken over kunstgras, maar het bestaat in deze competitie, dus moet je er mee om leren gaan: deal with it, shut up and win the game and that's what we did."



Over zijn eigen optreden is Jones tot slot content. "Er is een belangrijke redding die ik me kan herinneren. Het is vooral moeilijk om zo vroeg in het seizoen tegen een team te spelen dat zo compact speelt en op de counter wacht. Dat is vermoeiend. Ik denk dat we nog wat fitter moeten worden, maar dat is normaal. We hebben gekregen waar we voor gekomen zijn en dat zijn de drie punten."