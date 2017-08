Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag baalt van de thuisnederlaag tegen Feyenoord. De oefenmeester vindt dat zijn elftal in de Rotterdamse derby te weinig heeft gebracht.



"We deden onszelf tekort, dat is heel vervelend", vertelt Van der Gaag aan de NOS. "In de eerste twintig, 25 minuten waren we onder de indruk, om wat voor reden dan ook. We hadden ook verwacht dat Feyenoord vol druk zou uitoefenen. Dat deden ze niet, en daar hadden we moeite mee. We leden te veel balverlies, zeker de spelers waarvan je dat niet verwacht."



De Kralingers groeiden wel in de wedstrijd. "We gingen iets opportunistischer, iets simpeler spelen. In de tweede helft herstelden we ons vervolgens goed. Het is zuur dat we niet scoorden. Ik denk dat we evenveel kansen kregen. We hadden een doelpunt moeten maken uit een van de standaardsituaties, dan hadden we minimaal een punt verdiend."