"Zij krijgen van mij een dikke voldoende"

Excelsior heeft ook de tweede Eredivisie-wedstrijd in winst omgezet ten koste van Excelsior. Analist John van de Wolf wijst daarbij met name naar de achterhoede.



"Achterin hebben ze weinig weggegeven. Ridgeciano Haps en Eric Botteghin krijgen van mij een dikke voldoende", zei De Wolf bij FOX Sports. "Kevin Diks herstelde zich, ondanks dat hij één keer aan de verkeerde kant stond te dekken, in de tweede helft goed. Dat is lekker voor het team. Als je weet dat je achterin sterk bent."



De Wolf spreekt van een 'puur zakelijke overwinning'. "Niet denderend, maar ook heel weinig weggeven. Wel een grote kans uit een spelhervatting. Voor de rest is Feyenoord niet echt in de problemen geweest. Het allerbelangrijkste is vandaag dat je wint."