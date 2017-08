FOTO: Door PSV gehoopte verkoop lijkt nu plots van de baan

PSV hoopt stiekem dat Luuk de Jong deze zomer nog voor een mooi bedrag verkocht kan gaan worden. Hannover 96 leek de oplossing te kunnen vormen. Maar zij gaan nu niet meer voor de spits van de Eindhovenaren, maar voor de Braziliaan Jonathas (28).



Hij kwam in het verleden nog uit voor AZ en staat sinds een jaar onder contract bij Rubin Kazan. De afmaker kost Hannover naar verluidt zo'n acht miljoen euro. Naast zijn periode van 2009 en 2011 bij AZ speelde Jonathas ook al voor onder meer Real Sociedad, Brescia en Pescara.



Update 14:44 uur

Een mooie transfer voor Luuk de Jong lijkt inmiddels erg ver weg. De spits stond op het lijstje bij Hannover 96, maar inmiddels is een andere aanvalsleider in Duitsland gearriveerd door de medische keuring: oud-AZ'er Jonathas.



De Braziliaan wordt vermoedelijk morgen al gepresenteerd door Hannover, en dus kan er een streep door de naam De Jong.





L'ex Torino e Pescara #Jonathas è arrivato in Germania, firmerà con l'#Hannover. 9 milioni al Rubin Kazan. pic.twitter.com/wa4aIOWpJp — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) 20 augustus 2017