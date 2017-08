Feyenoord sleept met pijn en moeite drie punten uit het vuur

Heel vaak flitsten er nog beelden van de dramatische wedstrijd bij Excelsior vorig jaar door de Feyenoord-achterhoofden, maar vandaag won de landskampioen wél op bezoek bij het kleine broertje in Kralingen.



Feyenoord kwam al vrij vroeg op voorsprong dankzij Jean-Paul Boëtius, die een knappe pass van Tonny Vilhena al binnen 20 minuten spelen promoveerde tot de openingstreffer.



Wat volgde was een vooral erg slordig en bij vlagen keihard duel. Kansen waren er niet al te veel, en een logisch gevolg is dat de treffer van de teruggekeerde Boëtius ook meteen de enige in de wedstrijd werd. Derhalve pakte Feyenoord met erg veel moeite de drie punten en komt het op 6 punten uit de eerste 2 duels in de Eredivisie.