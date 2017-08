Iniesta choqueert FC Barcelona met uitspraken

Het is momenteel hoogspanning bij FC Barcelona. De laatste uitslagen zijn vrij belabberd, het spel is ook weinig hoopgevend en natuurlijk vertrok er in Neymar een sterspeler.



Mogelijk volgt er nog een volgende enorme klap voor de Catalanen, want ook Andres Iniesta twijfelt voorzichtig aan zijn toekomst in Camp Nou. "Ik heb mijn contract nog niet verlengd. Ik heb over veel dingen nagedacht, maar dat is normaal. Het is een scenario waar ik drie jaar geleden zeker niet over peinsde. Laten we zeggen dat ik over mijn toekomst nadenk, terwijl ik dat vroeger eigenlijk niet deed", erkent Iniesta (33) in El País.



Het contract van de spelverdeler loopt na komend seizoen af. Het is dus goed mogelijk dat de international bezig is aan zijn laatste seizoen bij de Blaugrana's.





It still breaks my heart that @Carles5puyol didn't get to go out on a high.. If Iniesta suffers the same, I'll never forgive you @jmbartomeu — #BartomeuDimiteYa (@TikiTakaChatter) 20 augustus 2017