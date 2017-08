Robben erkent: "In mijn achterhoofd weet ik wat er komt"

Het Nederlands elftal speelt binnenkort de twee cruciale kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Hongarije. Veel ogen zullen er weer gericht zijn op sterspeler Arjen Robben, die er zin in heeft en bovendien vol vertrouwen is.



Afgelopen weekend ontbrak hij nog tijdens de 3-1 zege op Bayer Leverkusen, vanwege lichte klachten. De ernst bleek mee te vallen, maar Robben predikte voorzichtigheid met de interlandperiode op de agenda. "Ja, daar ben je wel mee bezig. Altijd. Natuurlijk ben ik nu bij mijn club, maar in mijn achterhoofd weet ik wat er komt."



Op 31 augustus neemt Oranje het op tegen Frankrijk. Een zege is broodnodig met het oog op kwalificatie. "In Frankrijk hebben we zeker wel een kans, maar je moet wel realistisch zijn. We spelen tegen een fantastische ploeg. Zij kunnen drie teams opstellen als ze zouden willen. En wij niet", blikt Robben vooruit met de NOS.