Last minute-klap voor Ajax: aanvaller ontbreekt door ziekte

De Eredivisie-topclub Ajax is dit seizoen bepaald niet goed begonnen, met nederlagen tegen Heracles Almelo en Rosenborg BK en de Champions League-uitschakeling tegen OGC Nice. Op zondagmiddag neemt oefenmeester Marcel Keizer daarom maatregelen: hij gooit zijn basiselftal om, waarbij een speler als Frenkie de Jong het vertrouwen krijgt.



Het Ajax-talent viel goed in bij de wedstrijd tussen Ajax en Nice in Frankrijk en maakt al een tijdje een betere indruk dan zijn concurrent Lasse Schöne. Het lijkt er meer en meer op dat de Deen het allemaal niet echt meer kan belopen en tegen FC Groningen mag De Jong dus laten zien wat hij waard is.



Ook kiest Keizer naar verluidt voor Klaas-Jan Huntelaar in de spits. Kasper Dolberg fungeerde in de afgelopen wedstrijden van de Amsterdammers een beetje als een soort 'eilandbewoner' en ook dat moet anders: daarom krijgt The Hunter de kans. Verder begint Justin Kluivert weer op de vleugel en dat betekent dat David Neres, die tegenviel tegen Rosenborg, mag banken.



Verwachte opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Viergever, Dijks; De Jong, Van de Beek, Ziyech; Kluivert, Huntelaar, Younes.



Update 13:04 uur

De formatie van Ajax moet op het laatste moment toch weer wat omgegooid worden. Aanvaller Amin Younes ontbreekt namelijk door ziekte, zo meldt de Amsterdamse ploeg via Twitter. Vermoedelijk mag David Neres hierdoor starten in de basis. Marcel Keizer roept geen last minute-vervanger op, omdat bijvoorbeeld Vaclav Cerny nog op de bank zit.





NIEUWS | Amin Younes ontbreekt door ziekte bij #ajagro. Marcel Keizer heeft geen vervanger bij de selectie gehaald. pic.twitter.com/jirxjsj5QX — AFC Ajax (@AFCAjax) 20 augustus 2017