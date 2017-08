Transfer op komst: "Denk dat Ajax zondag weer contact opneemt"

Ajax verkocht eerder deze week natuurlijk Davinson Sanchez voor een gigantisch bedrag aan Tottenham Hotspur. De vervanger is inmiddels onderweg: Maximilian Wöber moet overkomen van Rapid Wien.



In Oostenrijk lijkt men zich al neergelegd te hebben bij een vertrek van het grote talent. "Wij geloven niet dat hij blijft", erkent technisch directeur Freddy Bickel in gesprek met Sporx. "Ik zou het liever niet willen, maar ik denk dat Ajax zondag weer contact opneemt."



De Amsterdammers zullen dan wel flink moeten betalen, want Wöber moet in ieder geval de nieuwe recordtransfer van Wien worden. Dat is nu spits Robert Beric, die in 2015 voor 7.5 miljoen euro wegging. "Ik heb altijd gezegd: als we vlak voor het einde van de transferperiode een speler kwijtraken, dan moet er wat tegenover staan. Anders hoeven we er niet eens aan te beginnen."



Wöber moet Ajax zeker 8 miljoen euro gaan kosten.





So much potential but he has probably been Rapid's best defender over the past couple of months. Versatile & everyone loves his left foot. — Tim Armitage (@FRfussballTim) 19 augustus 2017