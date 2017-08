Bazoer laat zich uit over teleurstellende vorm en Oranje

VfL Wolfsburg ging gisteren in eigen huis onderuit tegen het Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz. Bij de thuisclub stond Riechedly Bazoer in de basisopstelling van Andries Jonker, maar hij wist niet te overtuigen.



"Ik kan meer en ik moet meer brengen", erkent Bazoer na afloop van de eclatante 0-3 nederlaag, in gesprek met FOX Sports. "Je weet dat Dortmund een goede ploeg heeft, die er via counters snel uit kan komen en dat bleek in de wedstrijd ook."



Al binnen een half uur stond BVB op een riante 0-2 voorsprong. Dat kwam Wolfsburg dus niet meer te boven. "Maar ik heb er vertrouwen in dat het er in de volgende wedstrijden wel uit gaat komen", vertelt Bazoer, die na een uur spelen werd gewisseld door coach Jonker.



Stiekem hoopt de oud-Ajacied nog op Oranje. Deze week werd hij echter niet opgenomen in de voorselectie van bondscoach Dick Advocaat, die meermaals te kennen gaf dat hij wel fan is van de speler Bazoer. "Natuurlijk hou je in je achterhoofd dat je er bij kunt zitten, maar ik moet het gewoon elke week laten zien in de sterke competitie die de Bundesliga is. Dan komt die voorselectie er heus wel."