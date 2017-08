"Anelka in 2,5 maanden tijd niet hier gezien.."

Met Nicolas Anelka heeft Roda JC een zeer grote naam in het clubbestuur, maar de vraag is eigenlijk hoeveel de Fransman nou daadwerkelijk betekent voor de club.



Hij zit net als Huub Stevens in het bestuur als adviseur van Roda, maar Stevens zag Anelka al erg lang niet meer in Kerkrade. "In die twee√ęnhalve maand dat ik er ben, heb ik hem niet gezien. Dus het gaat heel goed", vertelt een cynische Stevens bij het FOX Sports-programma De Tafel van Kees.



"Hij heeft schijnbaar een appartement in Maastricht en een auto van de club. Het appartement staat leeg en de auto wordt niet gebruikt, maar die moeten wel betaald worden."



Niemand rond Roda heeft een idee over waar Anelka momenteel uithangt. "Hij schijnt ergens in Dubai of waar dan ook te zijn, maar in ieder geval niet in Kerkrade.."





ūüí¨ | Huub Stevens: "Ik heb Nicolas Anelka al twee maanden niet gezien." #DTVK pic.twitter.com/BGtfml3n3e — FOX Sports (@FOXSportsnl) 20 augustus 2017