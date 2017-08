'El Hamdaoui in gesprek met Eredivisie-club'

Aanvaller Mounir El Hamdaoui gaat mogelijk verrassen door opnieuw zijn rentree te maken in de Eredivisie. Eerder keerde de Marokkaan al terug bij zijn oude club AZ in het AFAS Stadion, maar nu is hij misschien wel op weg naar De Grolsch Veste van FC Twente. Volgens Voetbal International zijn de beide partijen op dit moment in gesprek.



Het blad onthult: "FC Twente en Mounir El Hamdaoui zijn in gesprek met elkaar. De 33-jarige aanvaller speelde zijn laatste wedstrijd op 26 januari voor zijn vorige werkgever Al Ta'awon uit Saudi Arabië. Hij is transfervrij en kan zonder vergoeding door FC Twente worden overgenomen."



VI gaat verder: "El Hamdaoui was voor het laatst actief in Nederland voor AZ. Halverwege het seizoen 2015/16 vertrok hij toen transfervrij naar Umm Salal uit Qatar. In het seizoen 2016/17 werd hij aangetrokken door Al Ta'awon, maar vorig seizoen kwam hij mede door blessureproblemen slechts twaalf competitieduels in actie."