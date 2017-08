'Mogelijk sensationele transfer voor Alderweireld'

Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat Toby Alderweireld nog een megatransfer gaat maken in augustus. Bij Tottenham Hotspur willen ze dat de Belg zijn contract verlengt, maar vooralsnog verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. En daarom heeft Chelsea zich op het kantoor van de stadsgenoot gemeld.



Volgens het medium The Sunday Times hebben de Blues aangegeven geïnteresseerd te zijn voor Alderweireld. Chelsea heeft navraag gedaan naar de contractstatus van de Rode Duivel en heeft aangegeven dat het bereid is om goud geld te betalen voor de oud-speler van de Eredivisie-topclub Ajax, alhoewel we niet weten wat de Londenaren precies overhebben voor hun doelwit.



Alderweireld is een zeer belangrijke speler voor Tottenham, dat dit jaar uitkomt in de Champions League. Wel hebben de Spurs onlangs beslag weten te leggen op Davinson Sánchez van het hierboven genoemde Ajax. De Premier League-topclub betaalt maximaal zo'n 42 miljoen euro aan de Amsterdammers en de Colombiaan kan natuurlijk uitstekend uit de voeten in het hart van de verdediging. Op die manier hebben de Londenaren dus al een vervanger binnen voor de Belg.