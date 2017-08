Oefenmeester Gertjan Verbeek had Adam Maher onder zijn hoede toen hij hoofdtrainer was van AZ. In Alkmaar deed de spelmaker het bijzonder goed en op die manier verdiende hij een miljoenentransfer naar PSV. In het Philips Stadion heeft de kleine middenvelder echter nooit echt gepresteerd.



Verbeek zegt daarover tegen de NOS: "De ontwikkeling van Adam is tot stilstand gekomen, doodzonde voor een voetballer met zijn kwaliteiten. Ik had eigenlijk gedacht dat hij de verwachtingen zou inlossen. Adam komt het beste tot zijn recht als een nummer 10, maar bij PSV speelde hij vaak aan de linkerkant. Maar aan die kant rendeert hij niet goed. Al weet ik natuurlijk niet wat de exacte ideeën van Phillip Cocu waren met hem."



De oefenmeester gaat verder: "Mijn interpretatie is dat PSV heel erg lang heeft moeten zoeken hoe Adam het beste tot zijn recht kwam. Adam vond zichzelf ook een nummer 10, maar ik gebruikte hem soms ook als een nummer 6. Daar hadden wij dan discussies over en dan moet je van goeden huize komen, wil je Adam kunnen overtuigen. Hij neemt niet zomaar van iedereen wat aan."