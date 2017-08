Sneijder: het is niet moeilijk om me aan te passen

Oranje-international Wesley Sneijder kreeg op zaterdag een basisplek bij OGC Nice. De kwelgeest van Ajax in de Champions League won met 2-0 van Guingamp, maar de kleine middenvelder, die op linksvoor mocht beginnen, speelde niet echt een belangrijke rol. Hij heeft gewoonweg wat aanpassingstijd nodig, alhoewel hij zelf vindt dat dat voorspoedig gaat.



Sneijder reageert op zijn debuut: "Ik haalde plezier uit het spelen aan de linkerflank. Mijn teamgenoten zorgden ervoor dat ik goed kon renderen. Het is niet moeilijk om mij aan te passen." Coach Lucien Favre zegt: "We hadden niet verwacht dat Wesley 85 minuten zou kunnen spelen. Hij was belangrijk in het positiespel, actief aan de bal en was vaak aanspeelbaar. Voor een eerste wedstrijd ben ik zeker tevreden. Hij voegt iets toe aan ons spel."



De krant L'Équipe beoordeelt Sneijder met een vijf, een onvoldoende dus. "Wel de klasse, maar hij spaarde zich", zo stellen de Fransen. Het medium Nice Matin voegt daaraan toe: "Nog niet honderd procent in vorm, maar veelbelovend."