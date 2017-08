'FC Barcelona krijgt één van zijn gewenste sterren'

FC Barcelona is hard bezig met de opvolging van Neymar, die voor 222 miljoen euro naar het Franse Paris Saint-Germain vertrok. De Catalanen zijn in onderhandeling met Liverpool en Borussia Dortmund over Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé. Het lijkt erop dat de laatstgenoemde sowieso komt.



Dat is in ieder geval wat het medium Marca schrijft. Borussia, de werkgever van de Nederlandse oefenmeester Peter Bosz, is behoorlijk open over het transferspel en zo zou de opstelling richting Barça ook zijn. De Catalanen weten precies wat ze moeten betalen voor de Franse vleugelspits en naar verluidt wordt er enkel gesteggeld over de voorwaarden: in Catalonië voelt men meer voor een uitgebreide bonusregeling.



De krant weet dat Philippe Coutinho vermoedelijk niet naar Barcelona komt, ondanks het feit dat de Braziliaan zelf heel erg graag wil. Liverpool zou door de beleidsbepalers van de Primera División-grootmacht vergeleken worden met een soort bunker: er is geen doorkomen aan. Dat is niet geheel onlogisch, want onlangs tekende Coutinho nog een contractverlenging op Anfield Road, waarna hij 10 miljoen euro per jaar is gaan verdienen.