'Er is helemaal geen sprake van een trauma'

Feyenoord kon in het afgelopen seizoen kampioen worden bij Excelsior op Woudestein, maar toen het puntje bij het paaltje kwam ging het helemaal mis voor de Rotterdammers. Centrumverdediger Jan-Arie van der Heijden weigert desondanks te spreken van een trauma. Feyenoord won de titel immers een weekje later ...



In gesprek met de NOS herinnert de stopper zich: "Er hing een hele mooie sfeer en we hadden er als team ook heel veel zin in. Wij wilden die dag kampioen worden. Maar iedereen weet hoe het is afgelopen ... We speelden niet goed. En dat is een understatement. Excelsior overblufte ons en won terecht."



Van der Heijden gaat verder: "Op dat moment bij Excelsior baal je enorm, maar gelukkig kregen we nog een kans." Heeft de selectie van Feyenoord een Kralingen-trauma opgelopen? "Nee, helemaal niet. Nul." Wel hebben de Rotterdammers moeite met kunstgras. "We moeten het ermee doen. De cijfers liegen niet. We wonnen procentueel minder vaak op kunstgras. Dat lijkt me een mooie doelstelling om dit seizoen wel veel wedstrijden op kunstgras te winnen."