'Opstelling Feyenoord: Gio kiest deze spelers'

Op zondagmiddag neemt Feyenoord het op tegen zijn 'kleine broertje' Excelsior en aan die wedstrijd bewaren de Rotterdammers niet zo heel goede herinneringen. In het afgelopen seizoen konden de mannen van coach Giovanni van Bronckhorst immers kampioen worden op het kunstgras van Kralingen, maar dit mislukte.



Daarom rijst de vraag: gaat Feyenoord het vandaag anders doen op kunstgras? Kiest de oefenmeester misschien voor een opstelling die speciaal aangepast is op de kunstmatige ondergrond? Volgens het Algemeen Dagblad is het antwoord 'nee'. De krant denkt dat Gio zal kiezen voor zijn vaste elf namen: geen Michiel Kramer in de spits of Sofyan Amrabat op het middenveld dus, spelers die kunstgras niet per se vervelend vinden.



Het medium stelt dat Nicolai Jörgensen 'gewoon' in de spits begint. Bovendien is de keuze van Van Bronckhorst gevallen op zijn vaste trio aan middenvelders: Karim El Ahmadi, Jens Toornstra en Tonny Vilhena. Jongeling Justin Bijlow staat weer tussen de palen van de regerend landskampioen; Kenneth Vermeer en Brad Jones zijn immers uitgeschakeld met een blessure.



Verwachte opstelling Feyenoord: Bijlow; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Boëtius.