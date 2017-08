"Door Özil sta je met een man minder op het veld"

Arsenal heeft op zaterdag geen beste beurt gemaakt tegen het Stoke City van onder meer Ibrahim Afellay. De Gunners speelden niet al te best en werden dan ook met 1-0 verslagen. Analist Steven Gerrard heeft vooral geen goed woord over voor spelmaker Mesut Özil.



Bij BT Sport zegt de Liverpool-legende: "Manager Arsène Wenger moet het probleem identificeren, want door Özil sta je bij balverlies met een man minder op het veld. Ik maak me zorgen om zijn reactie en lichaamstaal. Hij laat zijn teamgenoten in de steek bij balverlies. In uitwedstrijden is hij niet te vertrouwen, hij doet simpelweg niet genoeg. Het is overduidelijk dat hij bij balverlies niet geïnteresseerd is in het spel."



Gerrard gaat verder: "Hij wil louter aan de bal zijn en kansen creëren. De realiteit is echter dat spelers van wereldklasse zowel in balbezit als bij balverlies deelnemen aan het spel. Spelers van wereldklasse ondersteunen hun teamgenoten bij balverlies. Dat was vandaag overduidelijk niet het geval." Martin Keown vult nog aan: "Arsenal kan het zich niet veroorloven om iemand als Özil met zich mee te dragen. Hij moet goed in de spiegel naar zichzelf kijken."