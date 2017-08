Wilfried Kanon kwam naar aanleiding van zijn uitsluiting bij AZ tegen ADO Den Haag op de proppen met een opvallende tweet waarin hij Ron Vlaar een acteur noemde. Inmiddels heeft de verdediger de bewuste post verwijderd op aandringen van trainer Alfons Groenendijk.



Tom Beugelsdijk zegt over het voorval tegen FOX Sports: "Het kan ook een fanaccount zijn geweest. Wie zegt dat hij het is? Zijn persoonlijke account? Was je erbij dan, toen hij het plaatste? Als hij het heeft geplaatst, is het niet slim. Maar ik weet nog steeds niet of hij dat heeft gedaan."



Groenendijk vult aan: "In mijn beste Frans heb ik tegen hem gezegd dat-ie dat er effe snel af moet halen. Want dat is helemaal niet belangrijk meer. Zijn eerste gele kaart was een Afrikaanse tackle. Ik heb hem kort daarna tot rust gemaand. Vervolgens komt dat penaltymoment met Vlaar, die ook hem vastpakt en dan met al zijn ervaring naar de grond gaat."