Vlaar reageert op tweet Kanon: vooral blijven vasthouden

Centrumverdediger Ron Vlaar speelde op zaterdagavond een hoofdrol in het AFAS Stadion bij de wedstrijd van AZ tegen ADO Den Haag. De stopper ging naar de grond, waarna Wilfried Kanon twee keer geel en dus rood kreeg. De Ivoriaan zocht vervolgens het sociale medium Twitter op voor wat kritiek.



Hij noemde Vlaar een 'acteur' en de AZ'er reageert in gesprek met FOX Sports. "Dan moet je vooral blijven vasthouden. Ik loop het strafschopgebied in en voel een arm. Dat geeft niet, dat hoort erbij. Maar als ik blijf lopen en hij blijft vasthouden ... dat moet je niet doen. Uiteindelijk ga ik liggen en krijg ik een strafschop. Ik ben hier niet schuldig. Hij geeft een aanleiding. De scheidsrechter ziet dat en dan gebeurt het gewoon."



Het duel stond in het teken van steunbetuigingen aan het adres van Calvin Stengs. "Dat zo'n jongen zo zwaar geblesseerd raakt, is in eerste instantie voor hem super triest. Als je hem ziet binnenkomen met zo'n dikke knie, dan doet dat wat met je. We wilden een signaal geven dat we aan hem denken en er voor hem zijn. Dat hebben we gedaan door middel van een shirt. Hopelijk maakt dat hem sterker. Ik ben ervan overtuigd dat hij hier sterker uit gaat komen. Dit was een signaal vanuit de selectie."