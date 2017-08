Heerenveen in extremis gelijk tegen Heracles Almelo

Heracles Almelo is toch behoorlijk voortvarend aan zijn Eredivisie-avontuur begonnen. Eerder wonnen de mannen van coach John Stegeman opvallend van Eredivisie-topclub Ajax en dat leek op zaterdag in het Abe Lenstra Stadion opnieuw te gebeuren, maar dan tegen sc Heerenveen. Toch kwamen de Friezen in de extra tijd van de wedstrijd nog op gelijke hoogte.



Heerenveen was een groot gedeelte van de eerste helft heer en meester voor eigen publiek, maar wist zijn overmacht niet om te zetten in doelpunten. Sterker nog, het was Heracles dat nog voor de rust op voorsprong kwam. Robin Pröpper, het broertje van Davy Propper van Brighton & Hove Albion, scoorde op een zeer gelukkige manier uit een corner van de Heraclieden.



Heerenveen toonde zich ietwat aangedaan door de treffer van de uitploeg, waardoor Heracles meer kansen kreeg. De Eredivisie-club uit Almelo verzuimde echter om de 0-2 binnen te werken en moest toezien hoe Heerenveen alles op de aanval gooide. Dat miste aanvankelijk het gesorteerde effect, maar in de extra tijd van het duel zorgde Nemanja Mihajlovic dan toch voor de 'bevrijdende' 1-1.



Scoreverloop:

0-1 (45') R. Pröpper

1-1 (90') N. Mihajlovic