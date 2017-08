AZ wint makkelijk van ADO na rode kaart Kanon

In het afgelopen weekend kwam AZ behoorlijk goed voor de dag in het Philips Stadion tegen PSV, maar de Alkmaarders verloren wel van de Eindhovenaren. Op zaterdagavond in het AFAS Stadion wist de ploeg van coach John van den Brom de drie punten wel binnen te slepen: het werd 2-0 voor de thuisclub.



ADO begon alleraardigst aan de wedstrijd in de kaasstad van Nederland, maar kreeg na ongeveer een half uurtje te maken met twee keer geel en dus rood voor verdediger Wilfried Kanon, waarna spits Wout Weghorst aan mocht leggen voor de strafschop. De goalgetter van AZ faalde niet en zette zijn ploeg op die manier op een 1-0 voorsprong.



Waar de Hagenaars goed aan de wedstrijd waren begonnen, vloeide dat na de rode kaart van Kanon helemaal weg. ADO werd met zijn rug tegen de muur gezet, maar AZ wist zijn kansen niet echt te benutten. Dat veranderde toen aanwinst Marko Vejinovic een goede hoekschop trapte die op het hoofd van middenvelder Guus Til belandde: 2-0. Dat was ook de eindstand van deze partij.



Scoreverloop:

1-0 (29') W. Weghorst

2-0 (70') G. Til