'Barça en Liverpool tóch nog een keer om de tafel'

De opvolging van Neymar in het Camp Nou stadion bij FC Barcelona begint toch wel een beetje een hoofdpijndossier te worden voor de Catalanen. Ousmane Dembélé is een belangrijk transferdoelwit, maar Philippe Coutinho zeker ook. Liverpool is echter maar mondjesmaat bereid om te onderhandelen.



Eerder op zaterdag konden we nog lezen dat de Reds helemaal niet meer wilden praten na het laatste bod van Barça. Op Anfield Road weet men ook wel dat Barcelona 222 miljoen euro verdiend heeft met de verkoop van Neymar aan Paris Saint-Germain en daarom acht men 130 miljoen euro niet genoeg voor Coutinho. Nu gaat de grootmacht uit Catalonië er dan toch nog een schepje bovenop doen.



Het dagblad Sport schrijft dat de partijen rond de tafel gaan zitten na de aanstaande loting van de Champions League-groepsfase in Monaco. Liverpool dient overigens eerst nog wel eventjes af te rekenen met zijn Duitse voorrondetegenstander TSG Hoffenheim, maar de Reds zijn door een uitzege goed op weg.