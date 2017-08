'Ajax presenteert aanwinst binnen paar dagen'

Ajax is Davinson Sánchez kwijtgeraakt aan de Premier League-grootmacht Tottenham Hotspur, maar heeft wel een heel flink bedrag verdiend aan de verkoop van de Colombiaan. En naar verluidt staat de vervanger van Sánchez al te trappelen: het medium Die Presse schrijft dat Maximilian Wöber binnen een paar dagen van Ajax is.



De Amsterdammers boden eerder al eens 5 miljoen euro voor de negentienjarige Oostenrijker, maar die aanbieding werd afgewezen door zijn werkgever Rapid Wien. Nu heeft directeur spelerszaken Marc Overmars naar verluidt wat meer geld over voor de jongeling: er wordt een bedrag van maximaal 10 miljoen euro genoemd. En het lijkt erop dat een deal niet zo heel ver weg meer is.



Het bovengenoemde medium heeft namelijk navraag gedaan bij wat prominenten van Rapid Wien, onder meer de hoofdcoach, en het blijkt dat iedereen in Oostenrijk rekening houdt met een snel vertrek van Wöber. Vermoedelijk wordt de linksbenige centrumverdediger al binnen een paar dagen gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA.