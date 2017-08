'Manchester United meldt zich in Parijs voor transfer'

Coach José Mourinho wil graag nog een goede buitenspeler aan zijn selectie bij Manchester United toevoegen. Eerder waren de Red Devils in onderhandeling met Internazionale over Ivan Perisic, maar de Italianen vragen wel heel erg veel geld voor de Kroaat. Nu zou United het proberen bij Paris Saint-Germain.



De Daily Express stelt dat Julian Draxler verworden is tot een doelwit van Mourinho. Paris Saint-Germain heeft Neymar binnengehaald voor 222 miljoen euro en dat betekent slecht nieuws voor de Duitser, die uit mag kijken naar een nieuwe werkgever. De Fransen vragen ongeveer 50 miljoen euro voor de speler die in de afgelopen winterstop pas werd overgenomen van VfL Wolfsburg.



United zou wel aan dit bedrag willen voldoen, maar The Special One krijgt concurrentie uit eigen land van Arsenal. Eerder werd de zaakwaarnemer van Draxler al in het Camp Nou-stadion van FC Barcelona gespot, maar daar is hij naar verluidt niet echt een belangrijke optie. De Catalanen gaan voor Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho en desnoods Angel Di Maria.