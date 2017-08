'Niet Veltman, maar hij moet aanvoerder van Ajax zijn'

In het afgelopen seizoen werd Ajax aangevoerd door middenvelder Davy Klaassen, maar die voetbalt inmiddels op Goodison Park bij het Everton van coach Ronald Koeman. In Amsterdam is Klaassen als aanvoerder opgevolgd door verdediger Joël Veltman en bij FOX Sports snapt men daar maar weinig van.



Analist Arnold Bruggink komt allereerst aan het woord: hij breekt een lans voor Lasse Schöne. "Als je Schöne opstelt als nummer zes, dan moet dat je aanvoerder zijn." De oud-voetballer van onder meer PSV vraagt zich af of er wel geluisterd wordt naar de rechtsback. "Veltman maakt fouten en is een onzekere factor. Bovendien weet ik niet altijd wat ik moet denken van zijn verhaal na een wedstrijd."



Ronald de Boer sluit zich bij de woorden van zijn collega aan. "Veltman is geen rechtsback. Hij heeft al genoeg fouten gemaakt. Hij speelt op een positie waar hij niet uitblinkt en vervolgens maak je hem aanvoerder." De Boer is überhaupt van mening dat Ajax niet beschikt over een echte leider. "Je zou de band bijna aan Matthijs de Ligt geven."