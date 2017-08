Geen paniek bij De Boer: "Het komst vast wel goed"

Een flinke tik voor Frank de Boer, want met Crystal Palace leek hij op weg naar een punt tegen Liverpool. In blessuretijd kwam toch nog de treffer via Sadio Mané.



"Als we zo blijven spelen, dan komen de punten vanzelf", zei De Boer na de wedstrijd tegenover de Engelse media. "We hebben 95 minuten solide gespeeld. We hadden een beetje pech dat Luka Milivojevic de bal verkeerd raakte. Daardoor kon Liverpool toch nog scoren."



Palace speelde anders dan in het pijnlijke duel tegen Huddersfield (0-3). "We stonden wat meer naar achteren, maar Liverpool heeft ook een sterke ploeg. We waren erg geconcentreerd, ik vond dat we het goed deden. Dat geeft me wel vertrouwen. Als we dit iedere week kunnen opbrengen, dan komt het vast wel goed.