VVV zorgt voor grote stunt met Real Madrid-huurling

Het is wachten op de bevestiging, want het zal niet lang meer duren voor Mink Peeters zal worden gepresenteerd als speler van VVV-Venlo. De jongeling staat onder contract bij Real Madrid.



De aanvallende middenvelder staat al drie jaar onder contract in Spanje, maar hij kan nu verhuurd worden voor een seizoen. Daarvoor is VVV de aangewezen club en trainer Maurice Steijn laat weten dat het alleen nog wachten is op de papierwinkel in Madrid.





