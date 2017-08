De zaterdagavond wordt geopend in Enschede, want FC Twente en VVV-Venlo spelen tegen elkaar in de Grolsch Veste. De opstellingen van beide elftallen.



Opstelling FC TWENTE: Brondeel; Ter Avest, Andersen, Thesker, Trajkovski; Van der Heyden, Holla, Jensen; Gjorgjev, Boere, Kvasina

Opstelling VVV-VENLO: Unnerstall; Rutten, Röseler, Promes, Janssen; Seuntjens, Post, Leemans; Van Crooij, Thy, Tissoudali.