Geïrriteerde De Roon: "Dat wil ik even duidelijk maken"

Marten de Roon verliet Middlesbrough deze maand voor een terugkeer bij Atalanta Bergamo. Vervolgens erkende de middenvelder dat hij het niet echt meer naar zijn zin had bij de Engelse degradant.



Nu wordt hem aldaar 'natrappen' verweten, maar dat vindt De Roon niet eerlijk. "Ik wil iets duidelijk maken. Er is veel geschreven in de media, maar geloof alsjeblieft wat ik nu ga zeggen. Mijn gevoel en meer dan honderd procent betrokkenheid zijn altijd bij Middlesbrough geweest afgelopen seizoen. Ik heb dat op het veld laten zien, ik heb alles gedaan wat ik kon", schrijft De Roon in zijn eigen verklaring.



"De degradatie was een grote teleurstelling voor mij, het team, de club en de fans, die ons altijd door dik en dun gesteund hebben. Ik heb niets verkeerds te zeggen over Boro. Nadat ik Atalanta verliet heb ik altijd een goede relatie gehad met de club. Niets serieus, gewoon als vrienden. Dat neemt niets weg over hoe ik over Middlesbrough denk. Ik hoop voor iedereen dat Boro volgend seizoen terugkeert in de Premier League", aldus de Oranje-klant tot slot.