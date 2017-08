Al tien seizoenen lang is Frans van Seumeren de geliefde 'suikeroom' van FC Utrecht. Toen hij in 2008 begon zei hij nog dat hij het precies tien jaar wilde gaan doen. Maar stoppen zit nog niet in zijn planning.



"Nee, nee, nee. Ik vind het veel te leuk. Het is emotie in het kwadraat. Ik moet altijd iets geks doen. In een voetbalbedrijf zit alles. Zoals tegen Zenit, stadion vol, iedereen gelukkig, wat wil je nog meer?", vraagt de inmiddels 67-jarige Van Seumeren zich af in de NRC.



Al heel vaak redde hij Utrecht van de naderende afgrond. Vaak ook helemaal in zijn eentje. Dat was soms best frustrerend. "Ja, als je er ieder jaar ettelijke miljoenen in moet stoppen, raak je het op een gegeven moment wel een beetje zat."



In 2014 redde hij de club bijvoorbeeld met een investering van 27 miljoen euro. Dat deed echter niet al te veel pijn. "Nee. Je realiseert je dat je dat geld kwijt bent. Je hebt geen keuze. Ik kan toch die club niet failliet laten gaan? Ik zal er niet minder om slapen, hoor."