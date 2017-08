Feyenoorder Haps foetert: "Veel jongens zijn er tegen.."

Feyenoord won op de eerste speelronde in de eigen Kuip met 2-1 van FC Twente. Dit weekend wacht een uitduel bij Excelsior. Dat betekent een wedstrijd op het gevreesde kunstgras.



De landskampioen had vorig seizoen telkens veel moeite op kunstgrasmatten. "Veel jongens zijn er tegen, maar je moet die wedstrijden toch spelen", reageert linksback Ridgeciano Haps in gesprek met RTV Rijnmond. "Dus moet je er het beste van maken. Wij moeten laten zien dat we beter zijn dan Excelsior (de tegenstander van komende zondag, red.), ook op kunstgras."



Vorig seizoen miste Feyenoord nog een 'matchpoint' in Kralingen: er werd verloren, terwijl de titel bij een zege definitief binnen was. "Ik was er niet bij, dus ik kan daar niet veel over zeggen. Of Giovanni van Bronckhorst er nog wat over zei? Ja, dat het beter moet dan vorig seizoen en dat we de drie punten nu wél mee moeten nemen", vervolgt Haps.



Hoewel het eerste duel van het seizoen werd gewonnen, was het spel nog niet naar wens. "Als je wint heeft iedereen het positieve gevoel. Dat moeten we vasthouden. Qua spel vind ik dat we nog beter kunnen en moeten. We moeten ook meer doelpunten maken."