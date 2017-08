Larsson reageert geheimzinnig op Feyenoord-geruchten

Sam Larsson lijkt zijn loopbaan voort te zetten bij landskampioen Feyenoord. Volgens het Algemeen Dagblad wil de landskampioen 'op zeer korte termijn' de transfer van de 24-jarige Zweed afronden.



Larsson werd de afgelopen maanden gelinkt aan verschillende clubs uit Europa, maar Heerenveen stak daar telkens een stokje voor. "De kans dat de handige linkerspits wel naar Rotterdam zal verhuizen, is volgens ingewijden aanzienlijk. Feyenoord en Heerenveen praten al sinds verleden week met elkaar over een transfer", aldus het AD.



Het medium vervolgt: "Feyenoord rekent erop dat de aanvaller, in navolging van Jerry St. Juste, snel de stap van Heerenveen naar Feyenoord zal maken. In de Kuip moet Larsson de strijd aangaan met Jean-Paul Boëtius, die het seizoen geweldig is gestart."



Update 15:56 uur

Sam Larsson heeft inmiddels kort gereageerd op het gerucht dat hij zich spoedig bij Feyenoord gaat voegen. De Leeuwarder Courant citeert de Zweed: "Ik hoop dat je het begrijpt, maar ik kies nu voor de stilte." Wel erkent hij dat hij de Feyenoord-berichten heeft gelezen. "Er is de afgelopen tijd veel over me gezegd en geschreven. Voorlopig wil ik nergens commentaar op geven."





Feyenoord heeft Sam Larsson van Heerenveen binnen. Tekent maandag of dinsdag meerjarig contract in de Kuip. — Mikos Gouka (@MikosGouka) 18 augustus 2017