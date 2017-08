Koeman lyrisch: "Eén van de betere keepers van Nederland"

Bondscoach Dick Advocaat maakte eerder deze week zijn voorselectie voor de cruciale kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije en Frankrijk bekend. Eén van de opvallende namen op de lijst was die van Maarten Stekelenburg.



Hij is bij Everton immers tweede keuze achter de voor 35 miljoen gekochte Jordan Pickford. Maar trainer Ronald Koeman vindt dat de oud-Ajacied zijn kans wel degelijk verdient. "Ik heb vorig jaar zelf Stekelenburg naar Everton gehaald omdat er hier slechts één doelman was", blikt Koeman terug in De Telegraaf.



"Pickford is gekocht omdat hij de toekomst is voor Everton. Hij staat er al, maar Maarten blijft het hem moeilijk maken." De laatste vijf keer zat Stekelenburg, goed voor 58 interlands, niét bij Oranje. "Ik zie met eigen ogen elke week dat hij een van de betere keepers van Nederland is. Toen hij vorig seizoen een aantal keren niet bij de Oranje-selectie zat, vond ik dat ook onterecht", stelt Koeman tot slot.