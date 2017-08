"Ajax haalde met Sanchez ook een Paard van Troje binnen"

Naar verluidt zijn de sterkhouder van Ajax over de rooie omdat trainer Peter Bosz in het afgelopen seizoen gezegd heeft dat er vier directe versterkingen naar Amsterdam zouden komen in de zomerstop. Volgens journalist Jaap de Groot ontkent de huidige coach van Borussia Dortmund dit verhaal bij hoog en laag.



In De Telegraaf schrijft de chef sport: "Inmiddels wordt er door voetballers ook geschermd met beloftes over versterkingen die ex-coach Peter Bosz na de Europa League-finale Ajax - Manchester United zou hebben gedaan. Hetgeen Bosz overigens ontkent. Maar zelfs al zou dit wel zijn gebeurd, dan nog weet iedereen wat zo’n afspraak inhoudt als de trainer tien dagen later vertrekt. Zeker bij Ajax, waar de clubleiding altijd leidend is bij aan- en verkopen."



De Groot vindt dat Ajax een leider nodig heeft. "De Amsterdammer ontbeert een verlengstuk die in het veld de tactiek en gemaakte afspraken bewaakt. De afgelopen weken maakten duidelijk hoe spelers niet meer doen wat ze is geleerd, waarna ze onvoldoende gecorrigeerd worden. Juist bij het loslaten van de ploegdiscipline had een coach als Keizer geholpen kunnen worden door een natuurlijk leider binnen de selectie."



Update 15:34 uur

Columnist Jaap de Groot gaat in zijn relaas voor De Telegraaf ook nog kort in op het feit dat Ajax vrijwel machteloos stond vanaf het moment dat Tottenham Hotspur zich meldde bij Davinson Sanchez, die gisteravond definitief in Londen tekende.



Dit komt volgens De Groot deels doordat Zuid-Amerikaanse spelers dikwijls een leger aan zaakwaarnemers en agenten achter zich hebben staan. "Dit impliceert hogere investeringen en meer tussenpersonen. Daarom haalde Ajax met Sánchez niet alleen een groot talent binnen, maar ook het Paard van Troje. Als het er echt op aankomt is de club niet langer baas over de speler", schrijft de journalist in de krant.