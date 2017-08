Ancelotti begrijpt woedende Robben niet

Arjen Robben miste de gehele voorbereiding door een ongelukkige blessure. Gisteren speelde de flankspeler dan ook niet mee bij Bayern München, dat desondanks met 3-1 won van Bayer Leverkusen.



Na afloop van het duel was Robben naar verluidt woedend. Hij wilde ook niet met de media praten. Trainer Carlo Ancelotti deed dat wél: hij zegt geen idee te hebben waarom Robben zo boos was. "Ik begrijp niet waarom hij niet blij was. We hebben samen besloten dat hij het duel niet zou beginnen."



In de voorbereiding raakte de oud-speler van FC Groningen en PSV geblesseerd tijdens een potje tennissen. "Hij komt net terug van een blessure en speelde twintig minuten in het bekertoernooi. Vandaag mocht hij een half uur meedoen. Dat was de afspraak. Ik zou dus echt niet weten waarom hij boos is.."



De doelpunten gisteren bij de Rekordmeister kwamen van Niklas Süle, Corentin Tolisso en Robert Lewandowski.