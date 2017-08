Cocu: "Rekening mee houden dat hij kan vertrekken.."

PSV lijkt op de transfermarkt al aardig op weg te zijn, maar natuurlijk kan er nog altijd veel gebeuren wat dat betreft. Dat beseft ook trainer Phillip Cocu maar al te goed.



"Jeroen Zoet is onze eerste keeper. Dat zal voor niemand een verrassing zijn", vertelt de trainer van PSV, dat deze week Eloy Room nog weghaalde bij Vitesse, aan FOX Sports. "We moeten ook niet alvast wat dingen gaan toezeggen, dat is nog te vroeg, maar het mag duidelijk zijn dat we met Room een jongen met veel kwaliteiten in huis hebben gehaald."



Zo zou Room zomaar eens de eerste keeper kunnen worden, mocht Zoet daadwerkelijk vertrekken. Benfica en Crystal Palace worden aan hem gelinkt. "Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat zoiets kan gebeuren. We kijken altijd eerst wat we in huis hebben, en daarna naar wat er beschikbaar is op de Nederlandse markt."