Ophef in Zeist na zware blessure Kali: "Maar zo erg was het niet"

FC Utrecht won de eerste competitiewedstrijd overtuigend met 0-3 bij ADO Den Haag, maar de op het eerste oog zware blessure van middenvelder Anouar Kali wierp toch een kleine schaduw over de zege.



De aanrichter van de schade was Danny Bakker, die later ook nog Yassin Ayoub 'uit de wedstrijd schopte'. De arbitrage greep in beide gevallen echter niet in met sancties. Toch besloot de KNVB de situaties na afloop nog eens uitvoerig te bekijken, maar straffen is niet meer mogelijk omdat de acties wél beoordeeld zijn door scheidsrechter Janssen.



"Ik heb wat dingen meegekregen van anderen. Zelf heb ik het niet echt gevolgd en heb het laten rusten", reageert Bakker op de ophef in Zeist, bij Omroep West. "Het was niet opzettelijk."



"Ik weet dat Kali ook wel van een duel houdt. Maar ik raakte de bal en uiteindelijk zijn voet, gewoon ongelukkig. Er was totaal geen opzet in het spel", aldus Bakker tot slot.