OEPS! Gio: "Laat die crisissen bij Ajax en PSV nog maar blijven"

Waar het bij Ajax na de Europese malaise en de dramatische openingsstart tegen Heracles Almelo ook plots 'crisis' is, geldt dat bij een zwalkend PSV al langere tijd. Alleen bij landskampioen Feyenoord lijkt het erg rustig.



En dat bevalt trainer Giovanni van Bronckhorst al wel. Op de persconferentie leek de coach van Feyenoord zich even te verspreken, door te stellen dat het 'nog wel even zo mocht blijven'. Gio claimt alleen op de rust in Rotterdam te doelen, maar zou hij die crisissen bij de concurrenten stiekem niet ook wel lekker vinden?





Een leuke "verspreking" van Giovanni van Bronckhorst op de stelling dat

het crisis is bij Ajax. "Je hoopt natuurlijk dat dit zo blijft." pic.twitter.com/souRzWpV7y — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 18 augustus 2017