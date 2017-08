'Ajax en Liverpool mengen zich in transferstrijd met PSV'

Perr Schuurs is in verband gebracht met een transfer naar PSV. Technisch manager Marcel Brands zou de verdediger van Fortuna Sittard zelfs al hebben bekeken in een oefenduel met SV Bergisch Gladbach 09.



"Ik heb begrepen dat de zaakwaarnemer van Perr met PSV gaat praten", vertelt vader Lambert Schuurs in De Limburger. "Thuis praten we regelmatig over zijn toekomst. Perr weet heel goed wat hij wil. Op dit moment voelt hij zich heel erg op zijn plaats bij Fortuna. Het wordt van buitenaf een hele hype."



Schuurs is pas zeventien, maar heeft nu al een basisplaats beet en werd zelfs al gepromoveerd tot aanvoerder. De belangstelling van PSV is overigens niet nieuw. De verdediger liep al eerder stage bij PSV en vorig seizoen mocht hij ook al even meelopen met de Engelse topclub Liverpool.



Update 12:31 uur

PSV is zeker niet de enige club met serieuze interesse in Perr Schuurs. Volgens De Telegraaf hebben Ajax en Liverpool zich namelijk ook gemeld in de race om de jonge verdediger. Bij de Engelsen liep de Fortuna Sittard-belofte al eens stage, nu zou de club hem dus willen belonen met een contract.



Volgens de genoemde krant sprak de 1.91 meter lange Schuurs reeds met Ajax-directeur Overmars. De Amsterdammers willen hem bij een transfer eerst nog één seizoen in Sittard laten spelen.





📰 Ajax are looking to sign 17-year-old Fortuna Sittard defender Perr Schuurs. PSV and Liverpool are also interested. #ajax [@telegraaf] pic.twitter.com/UW856w9i9e — AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) 19 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

