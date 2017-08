Willem II-trainer vreest Utrecht: "Daar geloof ik niet in"

FC Utrecht zorgde midweeks nog voor een grote stunt door met 1-0 van Zenit te winnen in de Europa League-kwalificatie. Nu wacht voor de Domstedelingen een Eredivisiewedstrijd tegen Willem II.



"Ik geloof er niet in dat vermoeidheid Utrecht zondag part gaat spelen. Daarnaast was de wedstrijd van Utrecht afgelopen woensdag, terwijl normaal gesproken Europa League-voetbal op donderdag is. Ze hebben dus genoeg tijd om voor zondag weer wedstrijdfit te raken", blikt Willem II-trainer Erwin van de Looi vooruit op de clubwebsite van de Tricolores.



Logischerwijs bekeek de coach het duel van de aanstaande opponent aandachtig.

"Utrecht is een ploeg in vorm. Ze hebben zich deze zomer wederom prima versterkt en spelen een systeem (4-4-2 met een ruit op het middenveld) dat maar weinig teams spelen."



In de eerste speelronde faalden de Tilburgers nog, tegen Excelsior. "Voetbal wordt beslist in een paar momenten. Het is leuk en aardig dat men zegt dat wij de bovenliggende partij waren en meer verdienden, maar daar kopen we niets voor."